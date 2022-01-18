РФ отрицает эвакуацию из Украины своих дипломатов, украинский МИД не получал таких сообщений от дипмиссий ни одной страны
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что РФ не планирует эвакуировать дипломатов из Украины, а спикер украинского МИД Олег Николенко сообщил, что ведомство не получало такой информации от дипмиссий ни одной страны
Об этом пишут РИА Новости и Укринформ.
"Посольство России в Киеве работает в штатном режиме", - отметил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Представитель МИД Украины Олег Николенко отметил, что Украина не получала от РФ сообщений об эвакуации сотрудников российских посольств.
Он добавил, что Украина также не намерена вывозить своих дипломатов из России.
"Министерство иностранных дел не получало от российской стороны информации об эвакуации сотрудников дипломатических учреждений Российской Федерации из Украины. Посольства других государств в Украине также не сообщали о намерениях эвакуировать своих сотрудников", - рассказал спикер МИД Украины.
"На территории России функционируют в штатном режиме посольство в Москве, генеральные консульства в Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону, консульства в Екатеринбурге и Новосибирске", - уточнил Олег Николенко.
Спикер МИД добавил, что, несмотря на сложные условия, украинские дипломаты и консулы успешно выполняют свою работу, прежде всего по защите украинцев в РФ.
- Напомним, The New York Times писало, что РФ приказала эвакуироваться дипломатам из двух консульств в Украине.
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