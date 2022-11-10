Об этом рассказал эксперт Бюро анализа политики Виктор Бобиренко в эфире Еспресо.

Небоеспособные части кафиров, отходящих на ротацию, РФ дополняет мобилизованными, и они воюют у северной границы Украины, где ситуация относительно спокойная. По словам, Виктора Бобиренко, таким образом россияне проводят слаженность.

"Они как будто и в полевых условиях, но не ведут интенсивных действий, а проводят слаженства, чтобы чмобики могли слиться с теми коллективами. Как только слаженность проходит, они возвращаются в районы более интенсивных боевых действий", - пояснил эксперт.

9 ноября захватчики 20 раз ударили по селу в Сумской области из реактивной системы залпового огня, в результате чего загорелось кукурузное поле.

9 ноября, российский агрессор выпустил по территории Сумской области 190 снарядов и мин .

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