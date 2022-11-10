РФ отправляет мобилизованных и военных на ротации вместе обстреливать Сумщину, - эксперт Бюро анализа политики Бобиренко
Мобилизированные и оккупанты на ротации вместе обстреливают Сумщину, проходя таким образом разрешение
Об этом рассказал эксперт Бюро анализа политики Виктор Бобиренко в эфире Еспресо.
Небоеспособные части кафиров, отходящих на ротацию, РФ дополняет мобилизованными, и они воюют у северной границы Украины, где ситуация относительно спокойная. По словам, Виктора Бобиренко, таким образом россияне проводят слаженность.
"Они как будто и в полевых условиях, но не ведут интенсивных действий, а проводят слаженства, чтобы чмобики могли слиться с теми коллективами. Как только слаженность проходит, они возвращаются в районы более интенсивных боевых действий", - пояснил эксперт.
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