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РФ отправляет Ирану оружие, захваченное в Украине, для вероятного перепроектирования, - CNN

10 мартa, 2023 пятница
14:41
война с Россией FGM-148 Javelin

Россия захватила оружие и оборудование, которые предоставили США и НАТО и оставшиеся на поле боя в Украине, и отправила их в Иран для вероятного копирования систем

Об этом информирует CNN .

Источники издания отмечают, что за последний год было зафиксировано несколько случаев захвата россиянами оружия, предоставленного Украине США и НАТО и которую украинские войска порой были вынуждены оставлять на поле боя. Среди них были противотанковая система Javelin и зенитная система Stinger.

В большинстве из этих случаев Россия после захвата отправляла оружие в Иран. Там ее демонтировали и анализировали предположительно для того, чтобы иранские военные попытались создать собственные образцы такого оружия. Источники утверждают, что, по мнению России, продолжение поставок трофейного западного оружия Ирану будет стимулировать власти страны в дальнейшем поддерживать полномасштабную войну РФ против Украины.

Однако официальные лица США считают, что эта проблема не распространена или приобрела систематический характер. Они отмечают, что украинские защитники с начала полномасштабного вторжения сообщают Пентагону о любых потерях американского оборудования. В то же время, в США признают, что текущую ситуацию с передачей трофейного оружия Ирану трудно отследить.

Пока неизвестно, удалось ли Ирану успешно реконструировать любое оружие США, которое Россия передала из Украины. Однако ранее Тегеран уже показал высокое мастерство по разработке вооруженных систем на основе американского оборудования, которое удалось захватить в прошлом.

Так, на основе американской ракеты BGM-71 TOW в 1970-х было создано ключевое оружие на вооружении в Иране. Речь идет о противотанковой ракете Toophan. Также в 2011 году Иран смог перехватить производимый в США беспилотник Lockheed Martin RQ-170 Sentinel. Его реконструировали и создали новый беспилотник, попавший в 2018 году в воздушное пространство Израиля, прежде чем был сбит.

  • 9 марта стало известно, что Украина становится "боевой лабораторией" для испытаний иранского оружия за пределами Ближнего Востока. Приобретенный опыт Тегеран может использовать в будущем.
Мир
Украина
Россия
Иран
НАТО
США
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