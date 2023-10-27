РФ отправила в Донецкую область репрессивные отряды для проведения фильтрационных мероприятий, - ЦНС

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Российские оккупанты отправили на временно оккупированные территории Донецкой области три дополнительных маневровых группы для проведения фильтрационных мероприятий.

"Полицаев отправили из РФ для поиска членов украинского подполья и также отлова уклонявшихся или дезертиров ВС РФ". – отметили в ЦНС.

Псевдоправоохранители уже работают во временно оккупированном Донецке и планируют дальше передвигаться по другим захваченным населенным пунктам. Представители оккупационных репрессивных органов проверяют телефонные связи, активность телефона, а особое внимание уделяют тем, у кого нет российского паспорта.

"Призываем украинцев быть внимательными и сообщать нам о подозрительных новоприбывших лицах из РФ", - подчеркнули в ЦНС.