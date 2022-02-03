РФ отправила в Беларусь зенитный ракетный комплекс С-400 "Триумф"

Об этом пишет "Интерфакс".



"Зенитный ракетный комплекс С-400 "Триумф" объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа, задействованный в проверке сил реагирования Союзного государства, прибыл в Республику Беларусь", - сообщает издание.



Со станции разгрузки российские войска на штатной технике отправятся на полигон в Брестской области.



"По прибытии в места выполнения учебных задач российские расчеты зенитного ракетного комплекса С-400 проведут инженерное оборудование и маскировку стартовых позиций, техническое обслуживание техники и приступят к боевому дежурству с ПВО в составе единой региональной системы ПВО Беларуси и России", - отмечает Интерфакс.

Напомним, Лукашенко заявил, что военные учения с РФ пройдут на западных и южных границах страны. Впоследствии в Министерстве обороны Беларуси заявили, что после совместных учений "Союзная решимость - 2022" в феврале войска РФ покинут территорию страны.

Представитель Великобритании на заседании Совбеза ООН по Украине заявил, что Россия должна выполнить обязательства согласно уставу Организации и не угрожать Украине.

Кроме того, представитель Ирландии на заседании Совбеза ООН по Украине призвала к использованию Нормандского формата для деэскалации конфликта с РФ.

РФ на заседании Совбеза ООН призвала предоставить доказательства о 100 тыс. военных на границах и планах по возможному вторжению в Украину.

Беларусь на заседании Совбеза ООН заявила, что совместные учения с Россией носят оборонный характер и не создают угрозы для Украины и стран ЕС.

Войска Беларуси и РФ начали совместные учения.