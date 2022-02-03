РФ отправила в Беларусь зенитный ракетный комплекс С-400 "Триумф"
В рамках совместных военных учений Россия перебросила в Беларусь систему противовоздушной обороны (ПВО) дальнего действия С-400 "Триумф"
Об этом пишет "Интерфакс".
"Зенитный ракетный комплекс С-400 "Триумф" объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа, задействованный в проверке сил реагирования Союзного государства, прибыл в Республику Беларусь", - сообщает издание.
Со станции разгрузки российские войска на штатной технике отправятся на полигон в Брестской области.
"По прибытии в места выполнения учебных задач российские расчеты зенитного ракетного комплекса С-400 проведут инженерное оборудование и маскировку стартовых позиций, техническое обслуживание техники и приступят к боевому дежурству с ПВО в составе единой региональной системы ПВО Беларуси и России", - отмечает Интерфакс.
- Напомним, Лукашенко заявил, что военные учения с РФ пройдут на западных и южных границах страны. Впоследствии в Министерстве обороны Беларуси заявили, что после совместных учений "Союзная решимость - 2022" в феврале войска РФ покинут территорию страны.
- Представитель Великобритании на заседании Совбеза ООН по Украине заявил, что Россия должна выполнить обязательства согласно уставу Организации и не угрожать Украине.
- Кроме того, представитель Ирландии на заседании Совбеза ООН по Украине призвала к использованию Нормандского формата для деэскалации конфликта с РФ.
- РФ на заседании Совбеза ООН призвала предоставить доказательства о 100 тыс. военных на границах и планах по возможному вторжению в Украину.
- Беларусь на заседании Совбеза ООН заявила, что совместные учения с Россией носят оборонный характер и не создают угрозы для Украины и стран ЕС.
- Войска Беларуси и РФ начали совместные учения.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
28.14
Покупка 28.14Продажа 28.42
-
EUR
Покупка 31.73Продажа 32.17
- Актуальное
- Важное