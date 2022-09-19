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РФ отправила на войну в Украину уже около 3 тыс. заключенных. Кремль придумал для этого "законные" основания

19 сентября, 2022 понедельник
10:55
война с Россией

Отправка заключенных на войну в Украину нашлись "законные объяснения" – для легитимизации этой практики власти подписывают специальные договоры с "ЛНР" и "ДНР"

О существовании этих документов телеграмм-канала "Можем объяснить" рассказал основатель проекта Gulagu.net Владимир Осечкин.

Речь идет о договорах Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) РФ с "ЛНР" и "ДНР" о межгосударственном сотрудничестве, по которым Россия выплачивает "исправительной системе" на этих территориях деньги за прибывших заключенных. Из этих средств могут оплачиваться проживание и работа наемников, которые переправляются в непризнанные республики, где формально продолжают отбывать наказание.

"Один из источников Gulagu.net нам об этом сообщил. Однако в открытом доступе эти документы не опубликованы", - уточняет Осечкин.

По его словам, перед отправкой на фронт заключенные подписывают документ об ознакомлении с этим соглашением. Кроме того, зэки подписывают бумаги, позволяющие российским властям при необходимости объявить их беглецами (это необходимо в случае гибели на фронте). А также ходатайство о переводе в ФСИН Ростовской области. Местные исправительные учреждения используются в качестве перевалочной базы – там заключенным исправляют документы, рассказал правозащитник.

ФСИН и не скрывает свое сотрудничество с "коллегами" из "ЛНР" и "ДНР". В июне представители ведомства провели встречу с "руководством" Государственной службы исполнения наказаний в Донецке. Позже они подписали меморандум о взаимопонимании.

Власти могут использовать и другое "законное обоснование" для перемещения заключенных: по данным "Соты", его "оформляется как этапирование для следственных действий по линии следственного комитета и ФСБ, чьи сотрудники сейчас работают на контролируемых Россией территориях Украины".

По данным главы фонда "Русь сидящая" Ольги Романовой, представители "Группы Вагнера" смогли уже завербовать не менее 3000 зэков.

И это незаконно. Как объясняют в Правозащитном совете Петербурга, освободить заключенного, не отбывшего срок наказания, возможно лишь по трем основаниям: помилование, амнистия, условно-досрочное освобождение.

  • В конце августа уже сообщалось , что Пригожин в колониях вербует новых вагнеровцев: обещает войну "на годы" и мутации в случае ядерной войны.
  • СМИ рассказали , как владелец ППК "Вагнера" Пригожин вербует в колониях РФ: "Прежде всего, интересуют убийцы и разбойники". Правозащитники рассказывают , что в ряды вагнеровцев попал каннибал и сформирован отдельный отряд насильников.
  • 15 сентября появилось видео выступления Пригожина перед заключенными с целью привлечения их в ПИК, после которого Пригожин признал , что лично вербует зэков в ПВК "Вагнер" на войну в Украине

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Вагнергейт
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