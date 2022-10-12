РФ отправила на войну в Украину "молодое пополнение". Мобилизованных снарядили советскими шлемами и автоматами АК-12 ужасного качества
Новомобилизованных россиян, которых в Генштабе ВСУ назвали "молодое пополнение", российские власти оснастили советскими шлемами и автоматами АК-12 ужасного качества
Об этом говорится в отчете Генштаба ВСУ.
"Враг пытается компенсировать значительные потери путем новых партий мобилизованных граждан РФ, прошедших ускоренную подготовку. До пятисот мобилизованных военнослужащих из состава 205-й отдельной мотострелковой бригады 49-й общевойсковой армии прибыли в зону боевых действий для пополнения потерь противника на временно захваченных территориях.Характерный признак признак "молодого пополнения": средства защиты, шлемы советского образца и автоматы АК-12, обладающие очень негативным опытом применения", - пишут в ВСУ.
Справка от Генштаба: АК-12 был создан концерном "Калашников" и представлен широкой публике в январе 2012 года. Представлял собой принципиально новый, но реализованный с использованием общей схемы и технических решений бывших АК. Опыт боевого применения при боях в Украине оказался настолько отрицательным, что через считанные недели реальной эксплуатации было предложено фактически провести демодернизацию данного образца оружия.
- С начала суток, 12 октября, российский агрессор нанес по территории Украины 3 ракетных и 4 авиаудара, а также совершил до 10 обстрелов из РСЗО.
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