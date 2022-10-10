РФ отправила на пусковой рубеж в Астрахани две группы самолетов ТУ-95, – Ким
Глава Николаевской ОГА Виталий Ким предупредил, что 10 октября две группы самолетов ТУ-95, всего восемь штук, вылетели на пусковой рубеж в российской Астрахани
Об этом он сообщает в своем телеграмме .
"2 группы самолетов ТУ-95 (всего 8 штук) летят на пусковой рубеж (Астрахань) - будьте аккуратны. Российские оккупанты продолжают политику террора", - пишет он.
- Ранее Генштаб сообщил, что новосформированный полк РФ перебросили на первую линию столкновения в Херсонской и Николаевской областях.
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