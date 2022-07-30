РФ отправила часть своих черноморских кораблей на парад в Новороссийск, - ОК "Юг"

Об этом сообщает Оперативное командование "Юг".

Также они отметили, что сейчас на страже оставлены 2️ ракетных и 2 больших десантных корабля.

"Угроза ракетных ударов по Одесчине, ракетно-артиллерийских обстрелов по другим регионам в нашей операционной зоне остается актуальной, не игнорируйте сигналы воздушной тревоги, не пренебрегайте укрытиями и мерами безопасности", - пишут в ОК "Юг"

День военно-морского флота РФ отмечают 31 июля.

Напомним, 10 судов с зерном готовы к отправке из украинских портов

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