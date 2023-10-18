РФ отозвала ратификацию договора о запрете ядерных испытаний

Об этом пишет российская служба "Радио Свобода" и Интерфакс .

В третьем, финальном чтении "за" проголосовало 415 депутатов, "против" не выступил никто. Документ, разработанный по поручению главы Госдумы Вячеслава Володина, был внесен в парламент 13 октября.

"Радио Свобода" напоминает, что с инициативой отзыва ратификации выступил президент России Владимир Путин в начале октября - он заявил, что нет необходимости менять ядерную доктрину России, но можно подумать об отзыве ратификации договора о запрете ядерных испытаний, поскольку США не ратифицировали этот договор.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что отзыв ратификации не означает намерения Москвы проводить ядерные испытания.

Справочно. Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний - международный договор о запрещении ядерных испытаний, принятый ООН в 1996 году. Не был ратифицирован США и Китаем.

Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний: что известно о выходе России

Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) был одобрен 10 сентября 1996 года резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН и открыт для подписания всеми странами 24 сентября 1996 года. Главной целью договора является введение запрета на все ядерные испытания – наземные, подземные, в атмосфере и под водой.

Государства, являющиеся сторонами ДВЗЯВ, взяли на себя юридические обязательства не производить каких-либо ядерных взрывов, а также воздерживаться от побуждения, поощрения или любого участия в проведении испытательных взрывов. Поскольку договор бессрочен, указанный запрет не имеет временного ограничения.

В августе Европейский союз осудил угрозы России применить ядерное оружие в ее агрессивной войне против Украины и отметил соблюдение Москвой своих обязательств, в частности, в заявлении с Китаем.

Фото с российской базы в Арктике показывают , что Россия может готовиться к испытаниям экспериментальной межконтинентальной баллистической ракеты.

В то же время 6 октября в РФ заявили , что на ближайшем заседании совета госдумы России будет обсуждаться вопрос об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний ООН.

Соединенные Штаты "встревожены" заявлением российского дипломата о планах Москвы отменить ратификацию договора о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний. Госдеп США назвал шаги РФ "угрозой глобального норматива".

В отчете Института изучения войны (ISW) заявляли , что российское правительство движется к отзыву ратификации Россией договора о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний.

В то же время, 17 октября депутат госдумы РФ Андрей Гурулев от партии "Единая Россия" призвал россиян готовиться к ядерной войне.