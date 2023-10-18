РФ отозвала ратификацию договора о запрете ядерных испытаний
В среду, 18 октября, госдума РФ во втором и третьем чтении приняла закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний
Об этом пишет российская служба "Радио Свобода" и Интерфакс .
В третьем, финальном чтении "за" проголосовало 415 депутатов, "против" не выступил никто. Документ, разработанный по поручению главы Госдумы Вячеслава Володина, был внесен в парламент 13 октября.
"Радио Свобода" напоминает, что с инициативой отзыва ратификации выступил президент России Владимир Путин в начале октября - он заявил, что нет необходимости менять ядерную доктрину России, но можно подумать об отзыве ратификации договора о запрете ядерных испытаний, поскольку США не ратифицировали этот договор.
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что отзыв ратификации не означает намерения Москвы проводить ядерные испытания.
Справочно. Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний - международный договор о запрещении ядерных испытаний, принятый ООН в 1996 году. Не был ратифицирован США и Китаем.
Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний: что известно о выходе России
Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) был одобрен 10 сентября 1996 года резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН и открыт для подписания всеми странами 24 сентября 1996 года. Главной целью договора является введение запрета на все ядерные испытания – наземные, подземные, в атмосфере и под водой.
Государства, являющиеся сторонами ДВЗЯВ, взяли на себя юридические обязательства не производить каких-либо ядерных взрывов, а также воздерживаться от побуждения, поощрения или любого участия в проведении испытательных взрывов. Поскольку договор бессрочен, указанный запрет не имеет временного ограничения.
В августе Европейский союз осудил угрозы России применить ядерное оружие в ее агрессивной войне против Украины и отметил соблюдение Москвой своих обязательств, в частности, в заявлении с Китаем.
Фото с российской базы в Арктике показывают , что Россия может готовиться к испытаниям экспериментальной межконтинентальной баллистической ракеты.
В то же время 6 октября в РФ заявили , что на ближайшем заседании совета госдумы России будет обсуждаться вопрос об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний ООН.
Соединенные Штаты "встревожены" заявлением российского дипломата о планах Москвы отменить ратификацию договора о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний. Госдеп США назвал шаги РФ "угрозой глобального норматива".
В отчете Института изучения войны (ISW) заявляли , что российское правительство движется к отзыву ратификации Россией договора о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний.
В то же время, 17 октября депутат госдумы РФ Андрей Гурулев от партии "Единая Россия" призвал россиян готовиться к ядерной войне.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.43 Покупка 37.43Продажа 38.15
- EUR Покупка 39.57Продажа 40.71
- Актуальное
- Важное