Об этом пишут пропагандистские издания.

Акция состоялась в столице республики – Киншасе при содействии российского посольства. Отмечается, что местный оркестр исполнил Катюшу, а по улицам с шествием прошли работники посольства, россияне и некоторые местные жители республики.