РФ, отменившая акцию "Бессмертный полк" на своей территории, провела ее в ДР Конго
Россияне провели в Демократической республике Конго акцию "Бессмертный полк", несмотря на то, что проведение этого марша в России было отменено
Об этом пишут пропагандистские издания.
Акция состоялась в столице республики – Киншасе при содействии российского посольства. Отмечается, что местный оркестр исполнил Катюшу, а по улицам с шествием прошли работники посольства, россияне и некоторые местные жители республики.
- 10 апреля российские власти решили не устраивать в Курске традиционный парад на 9 Мая.
- Парад также был отменен в Белгородской области. Губернатор Вячеслав Гладков объяснял это нежеланием "провоцировать Украину".
- 12 апреля стало известно, что парада до 9 Мая не будет и во временно оккупированном Крыму.
- 18 апреля в России отказались от традиционного марша "Бессмертного полка", который ежегодно проводили к 9 мая.
- Позже и в Псковской области РФ отменили парад, праздничные салюты и фейерверки на 9 мая.
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