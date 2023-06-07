Об этом информирует Центр нацсопротивления.

"По информации, полученной от сети движения сопротивления на ВОТ Украины, оккупационные администрации продолжают осуществлять мероприятия, направленные на интеграцию оккупированных территорий в социально-политическое пространство РФ", - говорится в заявлении.

На временно оккупированных территориях Донетчины, Херсонщины и Запорожья состоялись церемонии открытия филиалов российского государственного фонда "Защитники отечества", который финансируется из государственного бюджета России и курируется главой правительства Мишустиным и спецслужбами.

Руководители фонда имеют неограниченные полномочия и значительное влияние.

Псевдоорганизация "Защитники отечества" нацелена на поддержку и поощрение населения временно оккупированных территорий Украины для участия в "специальной военной операции".