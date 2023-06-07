РФ открыла на оккупированных территориях учреждения по привлечению населения к войне
Оккупанты открыли филиалы российского фонда "Защитники отечества" в Донецкой, Запорожской и Херсонской областях, чтобы привлечь украинцев к войне
Об этом информирует Центр нацсопротивления.
"По информации, полученной от сети движения сопротивления на ВОТ Украины, оккупационные администрации продолжают осуществлять мероприятия, направленные на интеграцию оккупированных территорий в социально-политическое пространство РФ", - говорится в заявлении.
На временно оккупированных территориях Донетчины, Херсонщины и Запорожья состоялись церемонии открытия филиалов российского государственного фонда "Защитники отечества", который финансируется из государственного бюджета России и курируется главой правительства Мишустиным и спецслужбами.
Руководители фонда имеют неограниченные полномочия и значительное влияние.
Псевдоорганизация "Защитники отечества" нацелена на поддержку и поощрение населения временно оккупированных территорий Украины для участия в "специальной военной операции".
- Ранее главарь террористической "ДНР" Денис Пушилин приказал создать призывные комиссии во временно оккупированном Мариуполе.
- Во временно оккупированном Крыму из-за высоких темпов мобилизации в российскую армию растет недовольство населения. Зафиксировали отмену бронирования гостиниц, продажу недвижимости.
- Во временно оккупированном Мариуполе 8 мая захватчики приступили к мобилизации местных жителей.
- На временно оккупированной территории Луганской области рашисты создают "военкоматы" для принудительной мобилизации жителей, так как предыдущие не выполняют план РФ.
- В ряде населенных пунктов Херсонской области отмечаются факты насильственного задержания мужчин, ранее отказавшихся от украинского гражданства в пользу российского, враг требует от таких граждан денежное вознаграждение за отсрочку от мобилизации.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.78
Покупка 36.78Продажа 37.36
-
EUR
Покупка 39.55Продажа 40.41
- Актуальное
- Важное