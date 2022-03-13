РФ открыла 14 центров вербовки наемников в Сирии и готовит бойцов из Ливии, – разведка
Россия открыла 14 центров вербовки наемников в Сирии на территориях, подконтрольных режиму Башара Асада. Также для привлечения к боевым действиям в Украине РФ ведет подготовку наемников из Ливии.
Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины, передаёт Еспресо.TV .
"Путинская россия открыла 14 центров вербовки наемников в Сирии на территориях, подконтрольных режиму Башара Асада (Дамаск, Алеппо, Хама, Ракка и Дейр ез-Зор). После короткой подготовки наемников переправят в россию через авиабазу "Хмеймим" двумя самолетами Ту-134 (до 80 пассажиров) и Ту-154 (до 180 пассажиров) на авиабазу "чкаловский", московская область", - говорится в сообщении.
В ГУР Минобороны отмечают, что за последние дни РФ уже собрала тысячи сирийских наемников. В частности, это члены так называемого "ополчения национальной обороны" и подразделений 5-го корпуса ВС Сирии.
"Предполагается, что сирийцы будут использовать против украинцев тяжелую артиллерию и снайперское оружие. Также подтверждена информация о подготовке Россией наемников из Ливии для привлечения к боевым действиям в Украине", - сообщили в разведке.
Россия будет выплачивать иностранным наемникам ежемесячную зарплату от 300 до 600 долларов США.
- Напомним, РФ для переброски в Украину стягивает военных из Армении, Сирии и Сербии.
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