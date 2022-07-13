Об этом сообщает Washington Post.

Отмечается, что из 515 самолетов, находившихся в лизинге на момент оглашения санкций против России, лизингодатели смогли вернуть около 80 судов.



Москва не прекращает попыток уменьшить и притупить влияние санкций. Одна из таких отраслей – авиация.



Согласно данным и исследованиям Cirium, на сегодняшний день российские авиакомпании отказываются возвращать более 400 самолетов, а также ряд авиазапчастей, которые они арендовали у европейских компаний. Это заставляет лизинговые компании подать $10 млрд долларов в виде страховых претензий,



"Санкции могут служить долгосрочной цели изоляции России. Но в краткосрочной перспективе они не были такими болезненными, как должны быть", - заявил Ристо Маэотс, исполнительный директор авиационной компании в Эстонии, которая не смогла вернуть несколько двигателей из России.



По его мнению, кроме того, несмотря на активный арест российских яхт по всему миру, вопрос самолетов намного важнее.

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