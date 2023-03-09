РФ отказывается менять пленных женщин или раненых в формате "всех на всех", - Лубинец

Об этом сообщил в Facebook уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

"Тема обмена всех украинских пленных на всех российских постоянно обсуждается с российской стороной. Ежедневно мы пытаемся найти аргументы и варианты, однако ни на один РФ не соглашается. Если бы такой обмен зависел только от украинской стороны, мы бы его давно сделали. Одной из инициатив было предложение провести обмен всех на всех одной категории. К примеру, женщин или раненых", - написал Лубинец.

Омбудсмен подчеркнул, что приоритет в обмене пленных женщин и раненых определен международным правом.

"По Женевским конвенциям, есть определенный приоритет - сначала возвращаются военнопленные женщины, затем раненые. В то же время, Россия не принимает и эти предложения. Однако пока тысячи украинцев, как военных, так и гражданских, остаются во вражеском плену, Украина не будет оставлять попыток и поиска решений ради их освобождения", - подытожил Лубинец.