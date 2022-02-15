РФ отказалась участвовать во встрече ОБСЕ, созванной по запросу Украины
Заместитель главы МИД РФ Александр Грушко заявил, что Россия не собирается участвовать во встрече ОБСЕ, которую созывает Украина из-за отсутствия ответа Москвы на запрос по механизму уменьшения рисков
Об этом сообщает РБК.
Украина активировала механизм снижения рисков в пятницу 11 февраля, РФ должна была дать ответ в течение 48 часов.
В воскресенье, 13 февраля, Украина созвала встречу стран - участниц Венского документа, включая Россию. На такой шаг Киев пошел после того, как Москва не предоставила украинской стороне разъяснений по военным учениям России и Беларуси "Союзная решимость".
Украина воспользовалась Венским документом, принятым ОБСЕ в ноябре 2011 года. В соответствии с ним при необычной или незапланированной военной активности страна, испытывающая беспокойство по этому поводу, может послать запрос о предоставлении разъяснений.
По данным миссии председательствующей в организации Польши, консультации состоятся 15 февраля в 16:00 по киевскому времени.
- Напомним, в Министерстве иностранных дел Украины сообщили, что предположительно встреча ОБСЕ для обсуждения усиления и перемещения войск РФ состоится 15 февраля.
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