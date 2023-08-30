Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мир РФ отказалась расследовать авиакатастрофу самолета Пригожина по международным правилам

РФ отказалась расследовать авиакатастрофу самолета Пригожина по международным правилам

30 августа, 2023 среда
09:39
Мир

Россия отказалась расследовать по международным правилам авиакатастрофу самолета Евгения Пригожина: об этом страна сообщила бразильскому органу по расследованию авиационных происшествий

Об этом информирует Reuters .

Отмечается, что авиакатастрофе подвергся самолет бразильского производства Embraer Legacy 600, поэтому бразильский Центр исследований и предотвращения авиационных катастроф, в интересах повышения безопасности полетов, заявил, что присоединится к расследованию под руководством России, если его пригласят, а расследование будет проводиться в соответствии с международными правилами.

Однако РФ заявила, что пока не будет заниматься расследованием авиакатастрофы. По мнению американских экс-следователей, она должна согласиться, поскольку США и правительства других стран подозревают Кремль в причастности к катастрофе, ввиду того, что Embraer Legacy 600 имеет хорошую репутацию в области безопасности.

По данным Международной организации гражданской авиации ООН, рейс самолета был внутренним, поэтому на него не распространяются международные правила и Москва может беспроблемно отказаться от расследования.

Что известно об авиакатастрофе с Пригожиным

23 августа в Тверской области РФ разбился принадлежавший Евгению Пригожину бизнес-джет Embraer , известно о 10 погибших. Среди пассажиров был и сам финансист ЧВК Вагнера.

Журналист Виталий Портников убежден , что ликвидация Пригожина - это месть Путина за уничтоженные самолеты и вертолеты ВС РФ.

Центр национального сопротивления сообщил, что наемники ЧВК Вагнера пытаются покинуть лагеря в Беларуси и уехать в Россию на фоне сообщений о гибели своего главаря Евгения Пригожина в авиакатастрофе

Российский оппозиционер Илья Пономарев считает , что без своих командиров вагнеровцы не способны устроить повторный мятеж против Путина.

Институт изучения войны заявил, что президент РФ Владимир Путин, вероятно, отдал приказ об убийстве предводителя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина для того, чтобы восстановить свое доминирование и отомстить за унижение.

Во Франции заявили о наличии "обоснованных сомнений" по поводу причин авиакатастрофы, в которой считается погибшим основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин.

По одной из версий росСМИ, в шасси самолета, перевозившего главаря ЧВК Вагнера Евгения Пригожина, было заложено взрывное устройство, которое сдетонировало в нужный момент, оторвав крыло и стабилизатор.

Владимир Зеленский подчеркнул , что Украина не причастна к падению самолета Пригожина и пошутил, что это "не та помощь с самолетами, о которой просила Украина".

27 августа следственный комитет России подтвердил гибель Пригожина и Уткина. Специалисты в рамках расследования крушения самолета в Тверской области РФ завершили проведение молекулярно-генетических экспертиз.

Спикер президента РФ Дмитрий Песков проговорился , что Владимир Путин выразил соболезнования семье главаря ЧВК Вагнера Пригожина до официального объявления о его смерти.

По словам Пескова, Путин выразил соболезнования семье Евгения Пригожина 24 августа во время встречи с предводителем "ДНР" Денисом Пушилиным. В то же время это произошло до официального объявления следкома РФ о том, что Пригожин действительно погиб в том самолете.

29 августа Пригожин и другие вагнеровцы похоронены в Санкт-Петербурге. Похороны прошли в закрытом режиме.

В Белом доме отреагировали на смерть Пригожина. Там заявили, что у Кремля длинная история убийств оппонентов.

Подробнее о крушении самолета с Пригожиным читайте здесь .

Россия
Бразилия
авиакатастрофа
Евгений Пригожин
Читайте также:
29 августа, 2023 вторник
Худший пример империализма и крайнего русского национализма: глава УГКЦ Святослав отреагировал на обращение Папы к молодежи из РФ
29 августа, 2023 вторник
Украинцы назвали месячный уровень дохода, который считают достаточным для жизни
Русские военные
29 августа, 2023 вторник
Выплаты российским военным в несколько раз превышают среднюю зарплату населения РФ, - британская разведка
Киев
+31°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.39
    Покупка 37.39
    Продажа 38.15
  • EUR
    Покупка 40.6
    Продажа 41.68
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, среда
30 августа
10:20
Индийская миссия на южном полюсе Луны обнаружила серу
10:00
OPINION
Чей Новгород?
09:58
Силы обороны имели успех на двух направлениях юга
09:45
Hyundai, Kia, Mercedes-Benz и Porsche отзывают более 210 тыс. автомобилей в Корее из-за неисправных деталей
09:44
Обновлено
Атака РФ по Украине: в Киеве есть погибшие и раненые, в Житомирской области повреждены объект инфраструктуры и железнодорожное полотно
09:40
Эксклюзив
"Маскируют свои возможности": Згурец назвал важную деталь относительно ракет, которыми 30 августа атаковали Украину
09:37
В Мариуполе слышны взрывы: оккупанты подняли авиацию, работает ПВО, - Андрющенко
09:30
Обновлено
Украинская ПВО уничтожила 28 ракет и 15 беспилотников во время ночной атаки противника
09:27
Эксклюзив
Военный: ВСУ активно работают над тем, чтобы пойти в наступление на Угледарском направлении
09:26
Британская разведка объяснила, почему российские военные отказываются воевать против Украины
09:19
В Черном море на дежурстве находятся 5 вражеских кораблей: есть ли ракетоносители
08:57
Россияне заявили о взрыве в здании управления Следственного комитета и атаке дронов на телебашню в Брянске
08:47
На Купянско-Лиманском направлении россияне пытаются штурмовыми отрядами прорвать оборону, на Бахмутском - горячие бои, - Сырский
08:08
Обновлено
Потери России на войне в Украине превысили 262 тыс. военных, - Генштаб ВСУ
08:00
OPINION
Игорь Попов
Можно ли проводить выборы во время войны
07:55
Эксклюзив
Журналист из Херсона рассказал, где может жить коллаборант Сальдо
07:20
ISW: Российское минобороны усиливает цензуру по освещению войны в Украине
06:59
Apple объявила дату осенней презентации, где покажет iPhone 15
06:50
Пропагандисты обвиняют минобороны РФ в попытке скрыть жестокое обращение с военными в Херсонской области, - ISW
06:16
Пентагон
В Пентагоне заверили, что средств для удовлетворения потребностей Украины хватит
06:00
Лига чемпионов: расписание решающих матчей квалификации
04:00
Обновлено
Псков
Россия обвинила Украину в масштабной атаке беспилотников
03:54
Зинченко назвал имя самого недооцененного футболиста АПЛ
02:04
Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 29 августа
01:42
Обновлено
В Москве перекрывали воздушное пространство над аэропортом Внуково
01:35
Кулеба и Столтенберг обсудили дальнейшие действия Украины по вступлению в НАТО
01:04
Свитолина и Цуренко вышли во второй круг US Open
00:38
Обновлено
Аэродром Пскова атаковали дроны: в РФ заявили о повреждении самолётов Ил-76
00:34
Лига чемпионов: определились три участника группового этапа
00:01
Обновлено
Нарушал ПДД и сопротивлялся: В Днепре патрульный смертельно ранил водителя авто
2023, вторник
29 августа
23:32
В РФ вблизи Геленджика бушует масштабный лесной пожар
23:04
Трое жителей Херсонщины погибли от подрывов на российских минах
22:53
На фото украинская семья, прибывшая в аэропорт Торонто
Турецкая авиакомпания первой в Европе вводит рейсы с зонами без детей
22:26
Кремль имеет долгую историю убийств оппонентов - Белый дом о смерти Пригожина
21:22
Аналитика
Сергей Згурец
ВСУ осталось продвинуться на 20 км, чтобы нарушить логистику окупантов на южном направлении. Колонка Сергея Згурца
21:20
Эксклюзив
Зеленский заявил о "дожимании" РФ в Крыму: Огрызко рассказал, что это может значить
21:19
Большая доза антибиотика и сокращенный период лечения туберкулеза эффективны и безопасны, - исследование
21:16
Только для гуманитарных целей: Швейцария дарит Украине машину для разминирования с сопутствующим оборудованием
21:04
Враг не может ни выйти из Бахмута, ни свободно двигаться в нем, ВСУ вышли на много господствующих высот, - Маляр
20:43
Ракеты для ПВО, артснаряды и Javelin: США выделяют пакет военной помощи Украине на $250 млн
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV