РФ отказалась расследовать авиакатастрофу самолета Пригожина по международным правилам

Об этом информирует Reuters .

Отмечается, что авиакатастрофе подвергся самолет бразильского производства Embraer Legacy 600, поэтому бразильский Центр исследований и предотвращения авиационных катастроф, в интересах повышения безопасности полетов, заявил, что присоединится к расследованию под руководством России, если его пригласят, а расследование будет проводиться в соответствии с международными правилами.

Однако РФ заявила, что пока не будет заниматься расследованием авиакатастрофы. По мнению американских экс-следователей, она должна согласиться, поскольку США и правительства других стран подозревают Кремль в причастности к катастрофе, ввиду того, что Embraer Legacy 600 имеет хорошую репутацию в области безопасности.

По данным Международной организации гражданской авиации ООН, рейс самолета был внутренним, поэтому на него не распространяются международные правила и Москва может беспроблемно отказаться от расследования.

Что известно об авиакатастрофе с Пригожиным

23 августа в Тверской области РФ разбился принадлежавший Евгению Пригожину бизнес-джет Embraer , известно о 10 погибших. Среди пассажиров был и сам финансист ЧВК Вагнера.

Журналист Виталий Портников убежден , что ликвидация Пригожина - это месть Путина за уничтоженные самолеты и вертолеты ВС РФ.

Центр национального сопротивления сообщил, что наемники ЧВК Вагнера пытаются покинуть лагеря в Беларуси и уехать в Россию на фоне сообщений о гибели своего главаря Евгения Пригожина в авиакатастрофе

Российский оппозиционер Илья Пономарев считает , что без своих командиров вагнеровцы не способны устроить повторный мятеж против Путина.

Институт изучения войны заявил, что президент РФ Владимир Путин, вероятно, отдал приказ об убийстве предводителя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина для того, чтобы восстановить свое доминирование и отомстить за унижение.

Во Франции заявили о наличии "обоснованных сомнений" по поводу причин авиакатастрофы, в которой считается погибшим основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин.

По одной из версий росСМИ, в шасси самолета, перевозившего главаря ЧВК Вагнера Евгения Пригожина, было заложено взрывное устройство, которое сдетонировало в нужный момент, оторвав крыло и стабилизатор.

Владимир Зеленский подчеркнул , что Украина не причастна к падению самолета Пригожина и пошутил, что это "не та помощь с самолетами, о которой просила Украина".

27 августа следственный комитет России подтвердил гибель Пригожина и Уткина. Специалисты в рамках расследования крушения самолета в Тверской области РФ завершили проведение молекулярно-генетических экспертиз.

Спикер президента РФ Дмитрий Песков проговорился , что Владимир Путин выразил соболезнования семье главаря ЧВК Вагнера Пригожина до официального объявления о его смерти.

По словам Пескова, Путин выразил соболезнования семье Евгения Пригожина 24 августа во время встречи с предводителем "ДНР" Денисом Пушилиным. В то же время это произошло до официального объявления следкома РФ о том, что Пригожин действительно погиб в том самолете.

29 августа Пригожин и другие вагнеровцы похоронены в Санкт-Петербурге. Похороны прошли в закрытом режиме.

В Белом доме отреагировали на смерть Пригожина. Там заявили, что у Кремля длинная история убийств оппонентов.

Подробнее о крушении самолета с Пригожиным читайте здесь .