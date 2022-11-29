Об этом сообщает минобороны Британии в twitter.

Британская разведка предполагает, что за последние три месяца российские войска в Украине прекратили развертывание в виде батальонных тактических групп.

Концепция БТГ играла немаловажную роль в российской военной доктрине в течение последних десяти лет и предусматривала интеграцию батальонов с полным спектром вспомогательных подразделений, включая бронетехнику, разведку и артиллерию.

Несколько внутренних недостатков концепции БТГ было выявлено во время высокой интенсивности широкомасштабных боевых действий войны в Украине.

"Относительно небольшое распределение боевой пехоты в БТГ часто оказывалось недостаточным. А децентрализованное распределение артиллерии не позволило России полностью использовать свое преимущество в количестве орудий", - подытожили в британской разведке.

19 ноября военный эксперт, полковник ВСУ Владислав Селезнев заявил, что украинской армии для контрнаступления и победы нужно больше артиллерии .

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