РФ оставила Херсон и окрестности без света, - ОВА

Об этом сообщили в Херсонской ОВА.

Россияне попали в объект критической инфраструктуры

"В новогоднюю ночь российские оккупанты покинули Херсон и населенные пункты, рядом с городом, без света. Без электроснабжения — центр города, микрорайон ХБК, Белозерка, Камышаны и другие села. В ближайшее время энергетики приступят к ремонтным работам, чтобы как можно быстрее вернуть херсонцам свет" , – написал председатель Херсонской ОВА Ярослав Янушевич.

Около 00:30 1 января в Киевской области сработало ПВО. В столице слышны взрывы.

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