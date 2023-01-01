РФ оставила Херсон и окрестности без света, - ОВА
В ночь с 31 декабря на 1 января российские террористы нанесли удар по Херсонской области
Об этом сообщили в Херсонской ОВА.
Россияне попали в объект критической инфраструктуры
"В новогоднюю ночь российские оккупанты покинули Херсон и населенные пункты, рядом с городом, без света. Без электроснабжения — центр города, микрорайон ХБК, Белозерка, Камышаны и другие села. В ближайшее время энергетики приступят к ремонтным работам, чтобы как можно быстрее вернуть херсонцам свет" , – написал председатель Херсонской ОВА Ярослав Янушевич.
- Около 00:30 1 января в Киевской области сработало ПВО. В столице слышны взрывы.
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