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РФ остановит войну, когда ЕС закупит 2 млн снарядов для Украины, - дипломат Брайза

25 мартa, 2023 суббота
16:00
война с Россией

Россия будет воевать так долго, как сможет, и остановится, когда ЕС закупит для Украины 2 млн артиллерийских снарядов

Об этом заявил дипломат Мэтью Брайза в эфире Еспресо.

"Путин будет вести войну против Украины так долго, как только сможет, и я думаю, что сигналы свидетельствуют о том, что он все меньше способен это делать. Следовательно, он мобилизовал якобы 300 тыс. человек, отправил их на фронт с момента мобилизации в сентябре, и они не смогли достичь какого-либо значительного прогресса в наступлении. Да, они полностью разрушили Бахмут, но это не является стратегическим выигрышем. Цена была огромной, и Украине удалось удивительно успешно скачать всю эту военную силу из России, и это будет продолжаться и дальше. Россия никогда не победит украинских военных", - заметил он.

По словам дипломата, дефицит бюджета РФ увеличивается и она больше не может производить более точные управляемые ракеты, которые уже заканчиваются. Именно поэтому оккупанты стали использовать С-300 для обстрелов гражданских жителей. Мэтью Брайза отметил, что у России много артиллерийских снарядов и она будет использовать их для уничтожения как можно большей части Украины.

"Думаю, Путин остановится, когда Европейский Союз сможет закупить 2 млн артиллерийских снарядов для Украины, когда они попадут на поле боя, и когда США смогут передать Украине большее оснащение. В конце концов, мы увидим больше истребителей после того, как Польша решилась на смелый шаг, передать свои старые МиГ-29, и я надеюсь, что в конце концов мы увидим американские F-16. Но независимо от того, как сложится ситуация с истребителями, все больше и больше мощных западных вооружений поступает в арсенал Украины. Понадобится время, чтоб подорвать желание Путина продолжать воевать, но если США и их союзники будут продолжать в таком же духе, предоставляя Украине все более мощное вооружение, то в конце концов Путин просто не сможет продолжать эту войну, в какой-то момент у него также закончатся человеческие ресурсы. Не сейчас, правда, нужно подождать, но такое время точно придет", - подчеркнул Мэтью Брайза.

  • 20 марта министры иностранных дел Евросоюза согласовали общую закупку 1 млн снарядов для Украины.
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