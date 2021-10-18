РФ остановит работу своего представительства при НАТО
Россия с 1 ноября прекратит работу своего постоянного представительства при НАТО в Брюсселе
Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, сообщают росСМИ.
"В ответ на действия НАТО мы прекращаем работу своего постоянного представительства при нем, в частности работу главного военного представителя. Наверное, с 1 ноября или, возможно, это займет еще несколько дней", - сказал он.
Такое решение Москвы связано с решением Альянса отозвать 8 сотрудников России при НАТО.
Поэтому МИД России закроет представительство в Брюсселе и информбюро в Москве. В частности прекратит свою работу главный военный представитель России при НАТО.
"У нас практически в результате целенаправленных шагов со стороны НАТО отсутствуют надлежащие условия для элементарной дипломатической деятельности, и в ответ на действия НАТО мы прекращаем работу своего постоянного представительства при НАТО",
- сказал Лавров.
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