РФ остановит работу своего представительства при НАТО

Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, сообщают росСМИ.

"В ответ на действия НАТО мы прекращаем работу своего постоянного представительства при нем, в частности работу главного военного представителя. Наверное, с 1 ноября или, возможно, это займет еще несколько дней", - сказал он.

Такое решение Москвы связано с решением Альянса отозвать 8 сотрудников России при НАТО.

Поэтому МИД России закроет представительство в Брюсселе и информбюро в Москве. В частности прекратит свою работу главный военный представитель России при НАТО.

"У нас практически в результате целенаправленных шагов со стороны НАТО отсутствуют надлежащие условия для элементарной дипломатической деятельности, и в ответ на действия НАТО мы прекращаем работу своего постоянного представительства при НАТО",

- сказал Лавров.

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