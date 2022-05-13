РФ остановит поставки электроэнергии в Финляндию 14 мая
Дочерняя компания российской "Интер РАО" - RAO Nordic приостановит поставки электричества в Финляндию 14 мая
Об этом сообщила финская компания Fingrid, управляющая электросетями страны, передает КоммерсантЪ.
"По данным RAO Nordic, торговля электроэнергией на время будет приостановлена из-за сложностей с приемом платежей за электроэнергию", - говорится в сообщении Fingrid. Там подчеркнули, что рынку электроэнергии ничего не угрожает.
- Финляндия сократила импорт российской нефти на 70% в марте 2022 года, заменив ее закупкой из Норвегии.
- По данным СМИ, финское правительство и компании в стране готовятся к прекращению поставок газа из России в мае 2022 года.
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