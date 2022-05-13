РФ остановит поставки электроэнергии в Финляндию 14 мая

Об этом сообщила финская компания Fingrid, управляющая электросетями страны, передает КоммерсантЪ.

"По данным RAO Nordic, торговля электроэнергией на время будет приостановлена из-за сложностей с приемом платежей за электроэнергию", - говорится в сообщении Fingrid. Там подчеркнули, что рынку электроэнергии ничего не угрожает.

Финляндия сократила импорт российской нефти на 70% в марте 2022 года, заменив ее закупкой из Норвегии.

По данным СМИ, финское правительство и компании в стране готовятся к прекращению поставок газа из России в мае 2022 года.