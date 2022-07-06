РФ остановила транзит казахстанской нефти в Европу

Об этом пишет Интерфакс.

По решению Приморского районного суда Новороссийска Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) вынужден приостановить деятельность морского терминала на 30 суток. В основе такого решения вроде бы нарушения, обнаруженные Роскомнадзором при оценке технического состояния опасных производственных объектов и соблюдении экологических требований при их эксплуатации.

Отмечается, что КТК "вынужден выполнить решение суда", но будет обжаловать его. Речь об основном экспортном маршруте для казахстанской нефти. 80% от прокачиваемых трубопроводов – именно нефть из Казахстана. Мощность трубопровода – 67 млн ​​тонн нефти в год.

Казахстан отказался направлять свои войска для наступления на Украину еще 26 февраля. Впоследствии он вообще объявил о нейтралитете в конфликте. Также страна оказывала гуманитарную помощь Украине и заявила, что не намерена содействовать России в том, чтобы обходить санкции.

6 апреля Токаев подчеркнул , что его страна уважает территориальную целостность Украины.

17 июня Токаев публично заявил со сцены ПМЭФ о недопустимости признания его страной "ЛДНР".

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