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РФ остановила транзит казахстанской нефти в Европу

6 июля, 2022 среда
09:40
Мир

Российский суд закрыл основной экспортный маршрут для казахстанской нефти

Об этом пишет Интерфакс.

По решению Приморского районного суда Новороссийска Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) вынужден приостановить деятельность морского терминала на 30 суток. В основе такого решения вроде бы нарушения, обнаруженные Роскомнадзором при оценке технического состояния опасных производственных объектов и соблюдении экологических требований при их эксплуатации.

Отмечается, что КТК "вынужден выполнить решение суда", но будет обжаловать его. Речь об основном экспортном маршруте для казахстанской нефти. 80% от прокачиваемых трубопроводов – именно нефть из Казахстана. Мощность трубопровода – 67 млн ​​тонн нефти в год.

  • Казахстан отказался направлять свои войска для наступления на Украину еще 26 февраля. Впоследствии он вообще объявил о нейтралитете в конфликте. Также страна оказывала гуманитарную помощь Украине и заявила, что не намерена содействовать России в том, чтобы обходить санкции.
  • 6 апреля Токаев подчеркнул , что его страна уважает территориальную целостность Украины.
  • 17 июня Токаев публично заявил со сцены ПМЭФ о недопустимости признания его страной "ЛДНР".

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