Об этом сообщает DW .

Оператор газопровода Nord Stream AG объяснил остановку поставок на 10 дней проведением планово-технического обслуживания. Подачу газа должны возобновить 21 июля.

Газпром еще в середине июня сократил объемы поставок газа по Северному потоку со 167 млн ​​м куб в сутки до 100 млн м куб. Снижение загруженности газопровода на 40 процентов уже привело к очередному росту цен на газ в Германии.

Россияне объяснили это нехваткой комплектующих для ремонтных работ на компрессорной станции, которые не поставил немецкий концерн Siemens. В концерне сообщили, что не могут вернуть турбину для Северного потока по ремонту в Канаде из-за санкций. Позже Оттава заявила, что сделает исключение и вернет турбины Германии.

Официальные представители Германии выражают обеспокоенность, что поставка газа по Северному потоку не возобновится из-за войны России против Украины и санкции.

"Мы вынуждены констатировать, что Россия использует энергетику как оружие. Ведь никто не верит в то, что Москва сокращает свои поставки газа исключительно по техническим причинам", – сказал канцлер ФРГ Олаф Шольц.

1200 км газопровод "Северный поток", проходящий по дну Балтийского моря, является важнейшей магистралью для поставки природного газа в Германию.

10 июля Канада передала отремонтированную турбину для Северного потока ФРГ.

Украина выразила разочарование решением Канады вернуть Германии отремонтированные турбины.

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