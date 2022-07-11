РФ остановила поставки газа в Германию по Северному потоку
Россия приостановила поставки газа в Германию через Северный поток-1 до 21 июля из-за технического обслуживания газопровода
Об этом сообщает DW .
Оператор газопровода Nord Stream AG объяснил остановку поставок на 10 дней проведением планово-технического обслуживания. Подачу газа должны возобновить 21 июля.
Газпром еще в середине июня сократил объемы поставок газа по Северному потоку со 167 млн м куб в сутки до 100 млн м куб. Снижение загруженности газопровода на 40 процентов уже привело к очередному росту цен на газ в Германии.
Россияне объяснили это нехваткой комплектующих для ремонтных работ на компрессорной станции, которые не поставил немецкий концерн Siemens. В концерне сообщили, что не могут вернуть турбину для Северного потока по ремонту в Канаде из-за санкций. Позже Оттава заявила, что сделает исключение и вернет турбины Германии.
Официальные представители Германии выражают обеспокоенность, что поставка газа по Северному потоку не возобновится из-за войны России против Украины и санкции.
"Мы вынуждены констатировать, что Россия использует энергетику как оружие. Ведь никто не верит в то, что Москва сокращает свои поставки газа исключительно по техническим причинам", – сказал канцлер ФРГ Олаф Шольц.
1200 км газопровод "Северный поток", проходящий по дну Балтийского моря, является важнейшей магистралью для поставки природного газа в Германию.
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