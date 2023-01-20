Об этом заявил глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр, сообщает Reuters.

"Каким бы ни был результат войны, россияне, скорее всего, будут иметь подобные амбиции... поэтому угроза не исчезает", - сказал он.

Хотя российские войска, техника и боеприпасы истощены войной, страны НАТО ожидают, что Москва будет пытаться восстановить и даже усилить свой военный потенциал, отметил Бауэр.

"Общее убеждение состоит в том, что россияне восстановят то, что у них было, они также сделают выводы из этого конфликта и будут пытаться улучшить то, что у них было. И это, вероятнее всего, в будущем будет влиять на наши планы", - подчеркнул глава Военного комитета. НАТО.

По словам Бауэра, Альянсу нужно время, чтобы оценить, сколько времени понадобится России для восстановления и усовершенствования своих вооруженных сил.

"Это от трех до пяти лет? От трех до 10 лет? Это то, о чем мы должны будем поговорить вместе. Это то, что будет рассматриваться разведывательными службами", – добавил он.

До этого генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что Украина может полагаться на увеличение поставок тяжелого вооружения от Запада в ближайшее время.

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