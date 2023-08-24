РФ оштрафовала сервис Twitch за отказ удалить видео о подрыве Каховской ГЭС
Московский суд 24 августа в очередной раз оштрафовал стриминговый сервис Twitch – на этот раз за отказ удалять видео о Каховской ГЭС
Об этом сообщает российская служба DW .
Сумма штрафа составила 3 млн рублей. Отмечается, что сервис отказался удалить несколько видео о войне РФ против Украины и, в частности, о подрыве российскими военными каховской ГЭС.
Сервис обвинили в нарушении ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (неудаление владельцем сайта информации или интернет-страницы в случае, если обязанность удаления такой информации предусмотрена законодательством РФ).
- В октябре 2022 года суд Таганского района Москвы назначил штраф американской стриминговой платформе Twitch в размере 4 млн рублей за публикацию интервью с советником Офиса Президента Украины Алексеем Арестовичем.
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