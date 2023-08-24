РФ оштрафовала сервис Twitch за отказ удалить видео о подрыве Каховской ГЭС

Об этом сообщает российская служба DW .

Сумма штрафа составила 3 млн рублей. Отмечается, что сервис отказался удалить несколько видео о войне РФ против Украины и, в частности, о подрыве российскими военными каховской ГЭС.

Сервис обвинили в нарушении ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (неудаление владельцем сайта информации или интернет-страницы в случае, если обязанность удаления такой информации предусмотрена законодательством РФ).