РФ оштрафовала Google на $400 млн за неудаление с YouTube "запрещенной в России информации"
Московский суд назначил Google оборотный штраф в 21,08 млрд рублей ($400 млн) за повторное неудаление с YouTube "запрещенной в России информации"
Об этом сообщает "Экономическая правда" со ссылкой на российские медиа.
"Если решение суда выдержит апелляцию, это будет уже второй оборотный штраф для Google в России за последний год. В декабре 2021 года этот же суд постановил взыскать с корпорации в России около 7,2 млрд рублей штрафа", – пишут российские СМИ.
Компания безрезультатно оспаривала штраф в суде, однако впоследствии в Роскомнадзоре заявили о полном взыскании штрафа с Google.
В июне Роскомнадзор составил новый протокол относительно Google - за повторное неудаление материалов на YouTube. Как отмечается, Роскомнадзор обнаружил в видеоролике "недостоверную информацию о ходе специальной военной операции" (как известно, именно так пропутинские пропагандисты называют полномасштабную войну, которую Россия начала против Украины).
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