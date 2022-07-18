Об этом сообщает "Экономическая правда" со ссылкой на российские медиа.

"Если решение суда выдержит апелляцию, это будет уже второй оборотный штраф для Google в России за последний год. В декабре 2021 года этот же суд постановил взыскать с корпорации в России около 7,2 млрд рублей штрафа", – пишут российские СМИ.

Компания безрезультатно оспаривала штраф в суде, однако впоследствии в Роскомнадзоре заявили о полном взыскании штрафа с Google.

В июне Роскомнадзор составил новый протокол относительно Google - за повторное неудаление материалов на YouTube. Как отмечается, Роскомнадзор обнаружил в видеоролике "недостоверную информацию о ходе специальной военной операции" (как известно, именно так пропутинские пропагандисты называют полномасштабную войну, которую Россия начала против Украины).