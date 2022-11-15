Об этом сообщает ISW.

"Российские войска, вероятно, добьются успехов в этих районах в течение следующих дней и недель, но эти успехи вряд ли будут значительными с оперативной точки зрения", - говорится в сообщении.

Аналитики ISW обращают внимание на то, что министерство обороны России увеличило количество заявлений о российских территориальных достижениях в Донецкой области 13 и 14 ноября.

Цель – подчеркнуть, что российские войска активизируют операции в Донецкой области после ухода с правого берега Херсонской области.

Так, минобороны РФ заявило, что российские войска завершили захват Майорска (20 км к югу от Бахмута) 13 ноября и Павловки (45 км юго-западнее Донецка) 14 ноября после нескольких недель, когда они не заявляли о российских территориальных достижениях.

"Министерство обороны России, вероятно, выдвигает более конкретные территориальные претензии, чтобы создать информационные условия для освещения российских успехов в Донецкой области и приуменьшить недовольство потерь в Херсонской области", - считают аналитики ISW.

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