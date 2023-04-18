РФ опрокидывает дополнительные силы на Бахмутское направление, снимая их с других участков фронта, - британская разведка
Россияне снимают некоторые свои ресурсы с линии фронта в Донецкой области, перебрасывая дополнительные силы для штурма Бахмута
Об этом сообщает британская разведка.
На линии фронта в Донецкой области продолжаются ожесточенные бои, - отметили аналитики министерства обороны Великобритании. Сейчас существует реальная вероятность, что Россия сократила численность войск и снижает наступательные действия в районе Донецка, скорее всего, чтобы перенаправить ресурсы на Бахмутское направление.
В Бахмуте силы минобороны России и группы Вагнера продолжают медленно продвигаться вперед. Линия фронта в центре города преимущественно проходит вдоль главной железнодорожной ветки. Силы обороны сдерживают наступление РФ с юга вдоль линии улицы Корсунского - старой главной дороги западнее города.
"Для обеих сторон точная последовательность любого значительного сокращения их подразделений у Бахмута стала критическим вопросом, поскольку Украина хочет уволить наступательные силы, в то время как Россия, вероятно, стремится восстановить оперативный резерв", - подчеркнули в минобороны Британии.
- Военнослужащий ВСУ Петр Волощенко рассказал, что в Бахмуте российские оккупационные войска сконцентрировали все свои силы на железнодорожном вокзале.
- Глава ГУР Кирилл Буданов рассказал, что во всех районах, кроме Бахмута и Авдеевки, Россия перешла к стратегической оборонной операции, чтобы удержать захваченные территории.
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