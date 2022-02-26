РФ оккупировала три населенных пункта в Луганской области, в том числе Станицу Луганскую, - глава ОГА
Россия в Луганской области оккупировала Станицу Луганскую, Крымское и Марковку
Об этом сообщил глава ОГА Сергей Гайдай в Facebook.
"К сожалению, временно оккупированы россиянами Станица Луганская, Крымское, Марковка", - написал он.
Гайдай сообщил информацию о городах:
"Северодонецк: город готовится к обороне! В случае необходимости откроем магазины. Бомбоубежища готовы! Оставайтесь в укрытиях!"
Лисичанск: в городе тихо, гуманитарная ситуация удовлетворительная. Железнодорожный вокзал готов принимать поезда для эвакуации. Больницы города оказывают медпомощь нашим бойцам.
Попасная: в городе тихо, эвакуационный поезд отправился, гуманитарная составляющая удовлетворительна
Счастье: тихо собирают людей для эвакуации в Петропавловку. Есть проблема с топливом.
Похоронная служба хоронит трупы без документов. Точное количество жертв пока не установлено.
Беловодск: полиция следит за общественным порядком, оружие после вчерашнего наступления сейчас собирается и дистанцируется подальше от местного населения. Хлеб развозят. Работают над восстановлением газо- и электроснабжения, где это можно делать безопасно.
Горное: обстрелы Екатериновки, Новотошкивской, Бахмутской трассы. Гуманитарная составляющая в общине – удовлетворительная
Новоайдар: тихо, гуманитарная составляющая пока удовлетворительна, подвоз продуктов усложнен. В Алексеевке от обстрелов пострадал дом многодетной семьи. Без жертв, предоставлено жилье.
Муратово – пытаемся установить связь.
Старобельск: пока тихо, есть угроза – оставайтесь в укрытиях, власть занимается расселением пострадавших от вчерашних обстрелов, гуманитарная составляющая удовлетворительна. Ожидают загрузки банкоматов
Сватово: тихо, гуманитарная составляющая удовлетворительно, работает один маршрут общественного транспорта
Новопсков: тихо, гуманитарная составляющая удовлетворительная.
Ситуация может измениться в любой момент, оставайтесь недалеко от укрытий", - написал он.
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