Об этом информирует в одном из эфиров глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

На территории Донбасса остается напряженная ситуация.

"Ситуация на Донбассе – чрезвычайно плохая. Луганщина продолжает сдерживать орду, которая уничтожает наши населенные пункты. Обстрелы не прекращаются вообще. Трасса "Лисичанск - Бахмут" обстреливается. Вчера вражеская ДРГ вышла на дорогу, была перестрелка, оркам удалось даже поставить свои блок-посты", – рассказал Сергей Гайдай.

Удалось ввезти гуманитарные грузы жителям Луганской области. Их на подконтрольной Украине территории остается более 40 тысяч человек, из них до 15 тысяч – в Северодонецке и селах громады, однако люди эвакуироваться не хотят.

Напомним, россияне за сутки убили в Северодонецке шестерых гражданских, по меньшей мере, восемь ранены.

В Луганской области прекратила работу последняя газораспределительная станция. Теперь область полностью без голубого топлива.

В Луганской области оккупанты повредили газопровод, Донетчина может остаться без газа, - Гайдай

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