РФ оккупировала 95% территории Луганской области, - Гайдай
На вопрос ведущего – сколько процентов территорий Луганщины оккупировано армией России, глава области ответил: "Я думаю примерно 95%"
Об этом информирует в одном из эфиров глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
На территории Донбасса остается напряженная ситуация.
"Ситуация на Донбассе – чрезвычайно плохая. Луганщина продолжает сдерживать орду, которая уничтожает наши населенные пункты. Обстрелы не прекращаются вообще. Трасса "Лисичанск - Бахмут" обстреливается. Вчера вражеская ДРГ вышла на дорогу, была перестрелка, оркам удалось даже поставить свои блок-посты", – рассказал Сергей Гайдай.
Удалось ввезти гуманитарные грузы жителям Луганской области. Их на подконтрольной Украине территории остается более 40 тысяч человек, из них до 15 тысяч – в Северодонецке и селах громады, однако люди эвакуироваться не хотят.
- Напомним, россияне за сутки убили в Северодонецке шестерых гражданских, по меньшей мере, восемь ранены.
- В Луганской области прекратила работу последняя газораспределительная станция. Теперь область полностью без голубого топлива.
- В Луганской области оккупанты повредили газопровод, Донетчина может остаться без газа, - Гайдай
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.22
Покупка 34.22Продажа 35.79
-
EUR
Покупка 36.08Продажа 38.06
- Актуальное
- Важное