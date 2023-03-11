Об этом говорится в утренней сводке Генштаба.

В отдельных городах и селах временно оккупированной Донецкой области россияне продолжают оказывать давление на местных жителей. В частности, в пгт Владимировка захватчики полностью запретили въезд граждан без регистрации, местные жители не могут передвигаться по улицам - установлены блокпосты.

За сутки оккупанты нанесли по Украине 29 авиационных и 4 ракетных удара, враг также провел 100 обстрелов с РСЗО

В течение предыдущих суток противник нанес 29 авиационных и 4 ракетных удара по Донецкой области. Также захватчики произвели 100 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Есть раненые мирные граждане и повреждена гражданская инфраструктура и жилые дома.

Отмечается, что угроза нанесения ракетных ударов остается значительной по всей территории Украины.

ВСУ отразили более 100 российских атак, поразили вражеское средство ПВО, боеприпасы и сбили БПЛА "Орлан-10"

Военные предупредили, что РФ не оставляет попыток выхода на административную границу Донецкой и Луганской областей. Основные усилия сосредоточены на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях.

За прошедшие сутки наши воины отбили более 100 атак противника на этих направлениях.

Тогда украинская авиация нанесла 11 ударов по районам сосредоточения оккупантов и удар по позиции зенитно-ракетного комплекса противника. В частности, защитники сбили российский БПЛА типа "Орлан-10".

А ракетчики и подразделения артиллерии поразили 5 районов сосредоточения личного состава противника, 1 средство противовоздушной обороны и боеприпасы врага.

Ситуация по направлениям:

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Формирование наступательных группировок врага не обнаружено. Россияне в дальнейшем разворачивают инженерное оборудование в приграничных районах Брянской и Курской областей.

Оккупанты обстреляли из минометов и артиллерии районы населенных пунктов Сеньковка, Елино, Гай и Леоновка Черниговской области; Зноб-Новгородское, Середина-Буда, Ходыно и Атинское на Сумщине и Стрелке, Старице, Огурцово, Амбарное, Фиголовка, Новомлынск, Двухлетняя, Западное и Каменка Харьковской области.

На Лиманском направлении захватчики пытаются улучшить тактическое положение. Ведут безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Гряниковка, Масютовка, Невское, Кременная, Белогоровка, Спорное и Федоровка.

Совершены артиллерийские обстрелы более 20 районов населенных пунктов, в частности, Гряниковки, Масютовки, Кисловки, Песчаного и Крахмального Харьковской области и Новоселовского, Стельмаховки, Невского и Кузьминого в Луганской области.

На Бахмутском направлении враг не прекращает штурмовые действия – наши защитники отразили многочисленные атаки в районах населенных пунктов Железнянское, Парасковеевка, Дубово-Василовка, Бахмут, Богдановка и Ивановское. Вражеские обстрелы подверглись 19 населенным пунктам, в частности, Васюковка, Железнянское, Миньковка, Орехово-Василовка, Бахмут, Озаряновка, Александро-Шультино, Константиновка, Майорск и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях противник совершил безуспешные наступательные действия в направлениях Каменки, Авдеевки, Тоненького, Северного, Водяного, Первомайского, Невельского, Красногоровки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Вражеские обстрелы, в частности, подверглись районам населенных пунктов Красногоровка, Каменка, Авдеевка, Тонечко, Северное, Водяное, Первомайское, Марьинка, Георгиевка, Новомихайловка и Угледар.

В Запорожском и Херсонском направлениях россияне вели оборонительные действия. Обстрелы подверглись районам более 30 населенных пунктов, среди них – Золотая Балка, Качкаровка, Каиры, Казацкое, Николаевка, Ивановка, Ингулец, Молодежное, Инженерное и Херсон.