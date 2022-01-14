РФ объявила внезапную проверку боевой готовности армии
В России будет проведена внезапная проверка боевой готовности войск Восточного военного округа. Будут проверять возможности перевозки военных
Об этом сообщает ТАСС.
Минобороны РФ отмечает, что особое внимание в рамках проверки боевой готовности в Восточном военном округе будет уделено возможностям транспортной инфраструктуры по перевозке войск в установленные сроки.
Войска также проведут боевые стрельбы на отдаленных полигонах.
- Напомним, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не собирается выводить войска из областей у границ Украины.
- Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не будет обсуждать с США и НАТО перемещение войск по стране и рассматривать требования "вернуть их в казармы".
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