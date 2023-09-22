РФ объявила в розыск украинских генералов Виктора Николюка и Михаила Драпатого
Россия объявила в розыск украинских генерал-майора Виктора Николюка и генерала Михаила Драпатого, якобы за гибель и ранение более 150 человек в "Л/ДНР"
Об этом информирует российское пропагандистское агентство ТАСС .
"Украинские генералы Виктор Николюк и Михаил Драпатый, обвиняемые в России в гибели и ранении более 150 человек, объявлены в розыск", - говорится и в материале рашистов.
Ранее враг заочно предъявил обвинения генерал-майору Николюку и "генерал-лейтенанту" Драпатому.
По данным пропагандистов, в 2017 и 2019 годах они якобы осуществляли совместное командование операцией объединенных сил Украины. Под их руководством украинские военные "совершили" более 70 обстрелов населенных пунктов "ДНР" и "ЛНР". Как пишет прокремлевское агентство, погибли и ранены 154 человека.
Справочно. Виктор Дмитриевич Николюк родился 19 октября 1975 в селе Шишкине, Кировоградская область. Он украинский военачальник, генерал-майор Вооруженных Сил Украины. Был командующим обороной Чернигова, с 2021 года – командующий войсками Оперативного командования "Север".
Николюк был начальником 169-го учебного центра (2017-2021), командиром 92-й отдельной механизированной бригады (2013-2017). Известен непосредственным участием в боях во время обороны Чернигова и Черниговской области. В октябре 2022 вошел в список 25 самых влиятельных украинских военных от НВ. В 2022 году получил Героя Украины.
Михаил Васильевич Драпатый украинский военнослужащий и бригадный генерал Вооруженных сил Украины. Был командиром 58-й отдельной мотопехотной бригады с 2016 по 2019 год.
Активно участвовал в отражении российской агрессии, начиная с 2014 года, был командиром 2-го механизированного батальона 72-й отдельной механизированной бригады. В апреле 2019 года досрочно присвоено очередное воинское звание полковника. В августе 2019 передал 58-ю бригаду другому командиру и начал двухлетнюю учебу слушателем Национального университета обороны Украины имени Ивана Черняховского.
Михаил Драпатый является рыцарем орденов Богдана Хмельницкого и "Народный герой Украины".
Кроме того, 9 августа МВД России объявило в розыск экс-министра обороны Украины Андрея Загороднюка, командующего сил ТРО генерал-майора Игоря Танцура и экс-командующего ОК "Восток" генерал-лейтенанта Александра Красноока.
- 13 марта генерал-майор Виктор Николюк назначен командующим подготовкой Командования Сухопутных войск ВСУ, Командующим ОК "Север" стал бригадный генерал Дмитрий Красильников.
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