РФ объявила в розыск издателя сайта "Медиазона", который пишет о правах заключенных и произволе силовиков
Министерство внутренних дел РФ объявило в розыск Петра Верзилова - издателя российского интернет-СМИ "Медиазона", известного публикациями о нарушении прав заключенных и произволе силовиков как в пенитенциарной системе, так и в отношении активных граждан
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МВД РФ.
"Учредитель Mediazona Петр Верзилов объявлен в розыск по подозрению в уголовном преступлении", - говорится в сообщении.
В то же время "Медиазона" сообщает в Telegram, что Верзилова объявили в розыск еще в январе 2021 года по уголовному делу, которое открыли в отношении него в июле 2020 года по статье о сокрытии второго гражданства.
Издание отмечает, что кроме паспорта РФ Верзилов имеет гражданство Канады и находится вне территории России.
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