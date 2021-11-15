РФ объявила в розыск издателя сайта "Медиазона", который пишет о правах заключенных и произволе силовиков

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МВД РФ.



"Учредитель Mediazona Петр Верзилов объявлен в розыск по подозрению в уголовном преступлении", - говорится в сообщении.



В то же время "Медиазона" сообщает в Telegram, что Верзилова объявили в розыск еще в январе 2021 года по уголовному делу, которое открыли в отношении него в июле 2020 года по статье о сокрытии второго гражданства.



Издание отмечает, что кроме паспорта РФ Верзилов имеет гражданство Канады и находится вне территории России.

29 сентября Минюст РФ включил издание "Медиазона", его главреда Сергея Смирнова и издателя Петра Верзилова в список "иностранных агентов".