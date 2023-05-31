РФ объявила в розыск двух бывших министров обороны и экс-начальника Генштаба Украины
В среду, 31 мая, МВД России объявило в розыск бывших министров обороны Украины Степана Полторака и Валерия Гелетея, а также экс-начальника Генштаба Виктора Муженко
Об этом пишут пропагандистские СМИ.
СМИ пишут, что украинских чиновников обвиняют в "геноциде гражданского русскоязычного населения в Донецкой области".
По какой именно уголовной статье разыскивают украинских чиновников, пока неизвестно.
- 31 мая Россия объявила в розыск главнокомандующего Вооруженными Силами Украины генерала Валерия Залужного, командующего Сухопутными войсками ВСУ генерала Александра Сырского и командующего Объединенными Силами ВСУ генерал-лейтенанта Сергея Наева.
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