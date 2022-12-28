РФ объявила персоной нон грата литовского посла Цибулскиене
Министерство иностранных дел России объявило персоной нон грата посла Литвы в РФ
Об этом сообщили в МИДе РФ.
Отмечают, что в среду, 28 декабря, в ведомство вызвали временную поверенную по делам Литвы в России Юргиту Цибулскиене. Там ей "заявлен решительный протест" из-за того, что 1 декабря из посольства РФ в Вильнюсе выслали сотрудника.
Также в ответ на действия Литвы Россия объявила персоной нон грата одного из послов Литвы в РФ. Он должен будет покинуть территорию РФ в течение пяти дней.
- 1 декабря сотруднику посольства России в Литве вручили ноту об объявлении его персоной нон грата.
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