РФ объявила персоной нон грата литовского посла Цибулскиене

Об этом сообщили в МИДе РФ.

Отмечают, что в среду, 28 декабря, в ведомство вызвали временную поверенную по делам Литвы в России Юргиту Цибулскиене. Там ей "заявлен решительный протест" из-за того, что 1 декабря из посольства РФ в Вильнюсе выслали сотрудника.

Также в ответ на действия Литвы Россия объявила персоной нон грата одного из послов Литвы в РФ. Он должен будет покинуть территорию РФ в течение пяти дней.

1 декабря сотруднику посольства России в Литве вручили ноту об объявлении его персоной нон грата.