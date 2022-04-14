РФ объявила персоной нон грата дипломата из Чехии
В ответ на высылку из Чехии сотрудника посольства РФ россияне объявили персоной нон грата старшего дипломата посольства Чехии в Москве
Об этом сообщается на сайте МИД РФ.
Так, 13 апреля посол Чешской Республики в РФ Витезслав Пивонька был вызван в МИД России. Ему была вручена нота об объявлении в качестве соответствующей меры персоной нон грата старшего дипломата посольства Чехии в Москве.
Дипломату приказано покинуть территорию России до конца 16 апреля.
29 марта МИД Чехии объявил персоной нон грата одного сотрудника российского посольства.
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