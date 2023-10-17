РФ объявила, что отзывает ратификацию договора о запрете ядерных испытаний

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление спикера госдумы РФ Вячеслава Володина.

Российский чиновник во вторник, 17 октября, обосновал такое решение Кремля как небрежное отношение США к глобальной безопасности.

"В интересах обеспечения безопасности нашей страны мы отзываем ратификацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний", - сказал Володин перед дебатами и парламентским голосованием об отзыве ратификации.

В связи с этими заявлениями российские чиновники уверяют, что отмена ратификации не означает, что Россия планирует провести испытания ядерной бомбы. Однако эксперты по контролю за вооружениями выражают тревогу о том, что Россия может постепенно идти к возобновлению ядерных испытаний.

Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний: что известно о выходе России

Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) был одобрен 10 сентября 1996 года резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН и открыт для подписания всеми странами 24 сентября 1996 года. Главной целью договора является введение запрета на все ядерные испытания – наземные, подземные, в атмосфере и под водой.

Государства, являющиеся сторонами ДВЗЯВ, взяли на себя юридические обязательства не производить каких-либо ядерных взрывов, а также воздерживаться от побуждения, поощрения или любого участия в проведении испытательных взрывов. Поскольку договор бессрочен, указанный запрет не имеет временного ограничения.

В августе Европейский союз осудил угрозы России применить ядерное оружие в ее агрессивной войне против Украины и отметил соблюдение Москвой своих обязательств, в частности, в заявлении с Китаем.

Фото с российской базы в Арктике показывают , что Россия может готовиться к испытаниям экспериментальной межконтинентальной баллистической ракеты.

В то же время 6 октября в РФ заявили , что на ближайшем заседании совета госдумы России будет обсуждаться вопрос об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний ООН.

Соединенные Штаты "встревожены" заявлением российского дипломата о планах Москвы отменить ратификацию договора о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний. Госдеп США назвал шаги РФ "угрозой глобального норматива".

В отчете Института изучения войны (ISW) заявляли , что российское правительство движется к отзыву ратификации Россией договора о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний.

В то же время, 17 октября депутат госдумы РФ Андрей Гурулев от партии "Единая Россия" призвал россиян готовиться к ядерной войне.