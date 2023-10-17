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РФ объявила, что отзывает ратификацию договора о запрете ядерных испытаний

17 октября, 2023 вторник
12:27
Война с Россией

Российская Федерация отменяет ратификацию договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Власть объясняет это как меру безопасности своей страны

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление спикера госдумы РФ Вячеслава Володина.

Российский чиновник во вторник, 17 октября, обосновал такое решение Кремля как небрежное отношение США к глобальной безопасности.

"В интересах обеспечения безопасности нашей страны мы отзываем ратификацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний", - сказал Володин перед дебатами и парламентским голосованием об отзыве ратификации.

В связи с этими заявлениями российские чиновники уверяют, что отмена ратификации не означает, что Россия планирует провести испытания ядерной бомбы. Однако эксперты по контролю за вооружениями выражают тревогу о том, что Россия может постепенно идти к возобновлению ядерных испытаний.

Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний: что известно о выходе России

Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) был одобрен 10 сентября 1996 года резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН и открыт для подписания всеми странами 24 сентября 1996 года. Главной целью договора является введение запрета на все ядерные испытания – наземные, подземные, в атмосфере и под водой.

Государства, являющиеся сторонами ДВЗЯВ, взяли на себя юридические обязательства не производить каких-либо ядерных взрывов, а также воздерживаться от побуждения, поощрения или любого участия в проведении испытательных взрывов. Поскольку договор бессрочен, указанный запрет не имеет временного ограничения.

В августе Европейский союз осудил угрозы России применить ядерное оружие в ее агрессивной войне против Украины и отметил соблюдение Москвой своих обязательств, в частности, в заявлении с Китаем.

Фото с российской базы в Арктике показывают , что Россия может готовиться к испытаниям экспериментальной межконтинентальной баллистической ракеты.

В то же время 6 октября в РФ заявили , что на ближайшем заседании совета госдумы России будет обсуждаться вопрос об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний ООН.

Соединенные Штаты "встревожены" заявлением российского дипломата о планах Москвы отменить ратификацию договора о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний. Госдеп США назвал шаги РФ "угрозой глобального норматива".

В отчете Института изучения войны (ISW) заявляли , что российское правительство движется к отзыву ратификации Россией договора о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний.

В то же время, 17 октября депутат госдумы РФ Андрей Гурулев от партии "Единая Россия" призвал россиян готовиться к ядерной войне.

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Россия
російська армія
ядерное оружие
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