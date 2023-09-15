РФ обвиняет Украину в подготовке теракта на Рош ха-Шана в Днепре: ЦПД объяснил причину

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.

Российская пропаганда продвигает фейк о запланированном теракте на праздник Рош ха-Шана. Якобы Украина планирует нанести удар из С-200 по "Менору" - крупнейшему в мире еврейскому общественному комплексу.

"Таким образом рашисты пытаются создать себе инфоалиби перед вероятными терактами на территории Украины. Центр противодействия дезинформации призывает не игнорировать сигналы воздушных тревог и соблюдать все правила безопасности", - пишет ЦПД.