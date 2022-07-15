РФ обвиняет Украину в обстреле школы, медпункта, дома культуры и магазина в Курской области
В России говорят, что сегодня под минометный обстрел со стороны Украины попало пограничное село Дроновка в Курской области
Об этом сообщает губернатор Курской области Роман Старовойт.
Село Дроновка расположено в Глушковском районе - приграничном к Украине.
"Предварительно насчитали более 25 прилетов. К счастью пострадавших нет! Но противник нанес повреждения жилым домам: у многих разбиты стекла, у некоторых пострадала кровля, нанесен другой ущерб. Также зафиксированы повреждения зданий школы, медпункта, дома культуры, сельсовета, магазина", - пишет россиянин.
В селе нет света, в ближайшее время специалисты приступят к работе по восстановлению электроснабжения.
Местные власти обещают компенсировать повреждения жителям села.
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