РФ обвиняет Украину в обстреле школы, медпункта, дома культуры и магазина в Курской области

Об этом сообщает губернатор Курской области Роман Старовойт.

Село Дроновка расположено в Глушковском районе - приграничном к Украине.

"Предварительно насчитали более 25 прилетов. К счастью пострадавших нет! Но противник нанес повреждения жилым домам: у многих разбиты стекла, у некоторых пострадала кровля, нанесен другой ущерб. Также зафиксированы повреждения зданий школы, медпункта, дома культуры, сельсовета, магазина", - пишет россиянин.

В селе нет света, в ближайшее время специалисты приступят к работе по восстановлению электроснабжения.

Местные власти обещают компенсировать повреждения жителям села.

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