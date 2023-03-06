РФ обвинила ВСУ в обстреле Курской области, без света остался населенный пункт
Губернатор Курской области РФ Роман Старовойт заявил, будто бы ВСУ обстреляли пограничное село Искра, в результате чего населенный пункт остался без света
Об этом Роман Старовойтт написал в телеграме.
По его словам, "повреждены объекты энергоснабжения" в Хомутовском районе.
"ВСУ прямо сейчас ведут обстрел пограничной территории в Хомутовском районе. Повреждены объекты энергоснабжения, в результате чего обесточено село Искра. Как только разрешит ситуация, энергетики начнут экстренный ремонт", - говорится в его заявлении.
- В ночь с 5 на 6 марта российские войска запустили по мирным населенным пунктам Украины 15 дронов-камикадзе. Украинская ПВО уничтожила 13 БПЛА.
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