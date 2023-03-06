РФ обвинила ВСУ в обстреле Курской области, без света остался населенный пункт

Об этом Роман Старовойтт написал в телеграме.

По его словам, "повреждены объекты энергоснабжения" в Хомутовском районе.

"ВСУ прямо сейчас ведут обстрел пограничной территории в Хомутовском районе. Повреждены объекты энергоснабжения, в результате чего обесточено село Искра. Как только разрешит ситуация, энергетики начнут экстренный ремонт", - говорится в его заявлении.