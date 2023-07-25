РФ обвинила Украину в попытке атаковать военный корабль в Черном море

Об этом сообщает пресс-служба минобороны РФ.



Там заявляют, что якобы сегодня ночью ВСУ предприняли попытку атаковать двумя морскими управляемыми безэкипажными катерами патрульный корабль "Сергей Котов" Черноморского флота. Отмечается, что этот корабль выполняет задачи контроля судоходства в юго-западной части Черного моря.

В ведомстве добавили, что якобы во время отражения атаки оба дистанционно управляемых катера уничтожили со штатного вооружения российского корабля на дистанции тысяча и 800 метров.

По данным российского минобороны, в результате инцидента якобы никто не пострадал, а корабль "Сергей Котов" продолжает выполнение поставленных задач.