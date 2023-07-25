РФ обвинила Украину в попытке атаковать военный корабль в Черном море
Во вторник, 25 июля, министерство обороны России заявило о попытке Вооруженных Сил Украины атаковать беспилотными катерами патрульный корабль военно-морского флота РФ "Сергей Котов" в Черном море
Об этом сообщает пресс-служба минобороны РФ.
Там заявляют, что якобы сегодня ночью ВСУ предприняли попытку атаковать двумя морскими управляемыми безэкипажными катерами патрульный корабль "Сергей Котов" Черноморского флота. Отмечается, что этот корабль выполняет задачи контроля судоходства в юго-западной части Черного моря.
В ведомстве добавили, что якобы во время отражения атаки оба дистанционно управляемых катера уничтожили со штатного вооружения российского корабля на дистанции тысяча и 800 метров.
По данным российского минобороны, в результате инцидента якобы никто не пострадал, а корабль "Сергей Котов" продолжает выполнение поставленных задач.
- 25 мая российский разведывательный корабль "Иван Хурс" получил повреждения в результате атаки украинских морских дронов в акватории Черного моря.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.68
Покупка 36.68Продажа 37.4
-
EUR
Покупка 40.75Продажа 41.73
- Актуальное
- Важное