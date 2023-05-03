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Обзор

РФ обвинила Украину в покушении на Путина, Зеленский в Финляндии говорит о членстве в НАТО, количество погибших от авиаударов россиян в Херсоне растет. Мировые СМИ об Украине 3 мая

Андриана Стахив
3 мая, 2023 среда
21:49
Мир про Украину

Россия обвинила Украину в причастности к нападению беспилотников и покушению на Путина, Зеленский в Финляндии говорит о членстве в НАТО, а количество погибших от российских авиаударов в Херсоне продолжает расти

Об этом и не только писали мировые медиа 3 мая:

The New York Times

Россия обвинила Украину в ночном нападении беспилотников на Кремль, говорят, хотели убить Путина. В Кремле заявили, что российские спецслужбы сбили два беспилотника и что самого Путина в то время не было в огромном комплексе. Однако Украина отрицает свою причастность к беспилотникам. "Украина, безусловно, не имеет ничего общего с атаками беспилотников на Кремль", – отмечает советник президента Михаил Подоляк. В NYT считают, что Украина ужесточает атаки на российские военные опорные пункты перед ожидаемым контрнаступлением.

Тем временем американские чиновники заявляют , что у Вашингтона не было никакой предварительной информации об атаке на Кремль. Администрация Байдена озабочена возможностью украинского удара по Кремлю из-за опасений, что любая такая атака может повлечь за собой резкую эскалацию войны. Вместе с тем бывший высокопоставленный чиновник Пентагона и офицер ЦРУ Мик Малрой предполагает: "Россия, возможно, фабрикует это, чтобы использовать в качестве повода для нападения на президента Зеленского".

В издании отмечают , что заявление России появилось именно в то время, когда Украина готовится к контрнаступлению. "Российское заявление о том, что Украина нацелила на Кремль ударные беспилотники, прозвучало в решающий момент войны, когда Украина готовит десятки тысяч солдат и усугубляет удары, направленные на ослабление российских сил перед ожидаемым контрнаступлением", – пишет NYT.

Кремль москва

The Washington Post

WP публикует заявление России, отмечая среди прочего, что его невозможно подтвердить из независимых источников. "Киевский режим предпринял попытку нанести удар с беспилотника по кремлевской резиденции президента Российской Федерации, – говорится в заявлении. – Расцениваем эти действия как спланированный террористический акт и покушение на жизнь президента Российской Федерации, совершенное в канун Дня Победы, парада 9 мая". Медиа также подчеркивает такой момент в заявлении: "Россия оставляет за собой право ответить на попытку удара по Кремлю там и тогда, где и когда она сочтет нужным".

The Guardian

Группа североевропейских стран поддержала Украину на пути к членству в НАТО и ЕС после совместного заявления во время визита президента Зеленского в Финляндию, сообщают в СМИ. Премьер-министр Исландии Катрин Якобсдоттир также заявила, что Украина будет "главной темой" саммита Совета Европы в столице Рейкьявика в конце мая.

На фоне этого Guardian также публикует ответ Зеленского на заявления России, цитируя украинского президента: "Мы не нападаем на Путина или Москву, мы сражаемся на своей территории".

Еще в одном материале издание пишет о российских обстрелах Херсона и погибших в результате них. "Удары, нанесенные рано в среду, последние в ряде атак за последнюю неделю, произошли после утечки документов Пентагона, свидетельствующих о том, что во вторник в Украине закончатся ракеты для ее основной системы противовоздушной обороны С-300, если Киев срочно не найдет им заменителей", – подчеркивают в Guardian.

Также рассказывает медиа о боях в дельте Днепра. В дельте Днепра под Херсоном продолжается битва за каждый клочок пространства. Издание делится историей местной жительницы, работницы закрытого херсонского театра, которая из окна своего дома видит берег Днепра, оккупированный русскими войсками. "Мы очень хорошо слышим, что происходит на реке. Большинство ночей - обстрелы и пулеметные очереди", – говорит Алина Спиридонова. Иногда она слышит бои на реке. Журналисты подводят мысль к тому, что борьба в дельте, о которой гораздо меньше говорят, на самом деле имеет большое значение в войне.

Дніпро, Херсонщина

BBC

Как и большинство международных СМИ, BBC не обходит тему беспилотников над Кремлем, в частности акцентирует на заявлении Зеленского о непричастности Украины к этому, а также на сообщении от США о том, что они относятся к российским заявлениям с большой осторожностью.

CNN

Государственный секретарь США Энтони Блинкен объявил о выделении Украине нового пакета помощи для безопасности на сумму 300 миллионов долларов. По словам Блинкена, пакет будет включать "дополнительные боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем, гаубиц, артиллерийские и танковые боеприпасы, противотанковое оружие, ракеты, стрелковое оружие и боеприпасы, грузовики и прицепы для перевозки тяжелой техники, а также запчасти и другое полевое оборудование для укрепления украинских защитников на поле боя".

После массированного российского обстрела в Херсоне по меньшей мере 17 погибших. "Это гражданские лица, которых Россия лишила основополагающего права на жизнь", – цитирует издание уполномоченного Дмитрия Лубинца. Лубинец обвинил Россию в целенаправленных обстрелах гражданского населения.

РФ вдарила по єдиному працюючому гіпермаркету Херсона

Gazeta Wyborcza

"Выборча" пишет о том, что в России заканчиваются боеприпасы. Однако, считают в медиа, у украинцев дела могут быть не слишком лучше. Несмотря на поставки и заявления России о производстве достаточного количества боеприпасов, оккупантам все же будет недостаточно этого количества для решающих движений на поле боя. Между тем, определенные перебои может ощущать и украинское войско.

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