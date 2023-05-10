РФ обвинила Украину в обстреле строительства "защитного объекта", где контузию получил строитель
Украинские военные якобы обстреляли строящийся защитный объект в Курской области России
Об этом сообщает губернатор Курской области Роман Старовойт.
От якобы обстрела пострадал "защитный объект", который строится недалеко от села Гуево (Суджанский район). Взрывом контужен один из строителей, работавший на объекте. Его доставили в Суджанскую центральную районную больницу, где рабочему оказали первую медицинскую помощь.
Обстрел якобы был зафиксирован также в поселке Краснооктябрьском, Глушковский район. Зафиксировано 6 прилетов. Повреждена крыша хозяйственного здания. Здесь обошлось без потерпевших.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.31
Покупка 37.31Продажа 37.88
-
EUR
Покупка 40.79Продажа 41.69
- Актуальное
- Важное