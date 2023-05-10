РФ обвинила Украину в обстреле строительства "защитного объекта", где контузию получил строитель

Об этом сообщает губернатор Курской области Роман Старовойт.

От якобы обстрела пострадал "защитный объект", который строится недалеко от села Гуево (Суджанский район). Взрывом контужен один из строителей, работавший на объекте. Его доставили в Суджанскую центральную районную больницу, где рабочему оказали первую медицинскую помощь.

Обстрел якобы был зафиксирован также в поселке Краснооктябрьском, Глушковский район. Зафиксировано 6 прилетов. Повреждена крыша хозяйственного здания. Здесь обошлось без потерпевших.