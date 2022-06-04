Об этом информирует в телеграмме губернатор российской Брянской области Александр Богомаз.

"ВСУ обстреляли село Случовск Погарского района. В результате попадания снарядов произошло возгорание двух домов. Среди жителей один пострадавший - мужчина получил легкое осколочное ранение.

В настоящее время он доставлен в Погарскую ЦРБ, ему оказана всесторонняя медицинская помощь. На месте происшествия работают все оперативные службы", – написал Александр Богомаз.

1 апреля в российском Белгороде загорелась нефтебаза. Тогда губернатор области обвинил ВСУ в авиаударе. По данным украинской разведки, россияне могут инсценировать атаки на собственные объекты в РФ, чтобы выставить Украину перед гражданами преступным государством.

В российском Брянске раздались взрывы, а затем вспыхнул пожар на местной нефтебазе. В российском Брянске, где 25 апреля взорвалась нефтебаза, происходит массовая эвакуация учащихся школ и сотрудников некоторых заведений.

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