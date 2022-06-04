РФ обвинила Украину в обстреле Случовска в Брянской области, якобы есть пострадавшие
4 июня село Случовск Погарского района, в 500 м от украинской границы, обстреляли. В России обвинили Вооруженные силы Украины и заявили, что пострадал мужчина
Об этом информирует в телеграмме губернатор российской Брянской области Александр Богомаз.
"ВСУ обстреляли село Случовск Погарского района. В результате попадания снарядов произошло возгорание двух домов. Среди жителей один пострадавший - мужчина получил легкое осколочное ранение.
В настоящее время он доставлен в Погарскую ЦРБ, ему оказана всесторонняя медицинская помощь. На месте происшествия работают все оперативные службы", – написал Александр Богомаз.
- 1 апреля в российском Белгороде загорелась нефтебаза. Тогда губернатор области обвинил ВСУ в авиаударе. По данным украинской разведки, россияне могут инсценировать атаки на собственные объекты в РФ, чтобы выставить Украину перед гражданами преступным государством.
- В российском Брянске раздались взрывы, а затем вспыхнул пожар на местной нефтебазе. В российском Брянске, где 25 апреля взорвалась нефтебаза, происходит массовая эвакуация учащихся школ и сотрудников некоторых заведений.
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