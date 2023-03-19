Об этом Роман Старовойт написал в телеграме.

По его словам, ВСУ "обстреляли" село Троицкое Кореневского района, село Елизаветовку и поселок Краснооктябрьское Глушковского района.

Старовойт заявил о незначительных повреждениях здания медпункта и четырех частных домовладений: осколками рассечены окна, фасады, крыши и ограждения. Также были оборваны линии электропередачи.

Он отметил, что обошлось без пострадавших.