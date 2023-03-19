РФ обвинила Украину в обстреле приграничья Курской области и заявила о якобы 10 прилетах
Губернатор Курской области заявил, что 19 марта ВСУ якобы обстреляли приграничье РФ. По его словам, всего было 10 прилетов
Об этом Роман Старовойт написал в телеграме.
По его словам, ВСУ "обстреляли" село Троицкое Кореневского района, село Елизаветовку и поселок Краснооктябрьское Глушковского района.
Старовойт заявил о незначительных повреждениях здания медпункта и четырех частных домовладений: осколками рассечены окна, фасады, крыши и ограждения. Также были оборваны линии электропередачи.
Он отметил, что обошлось без пострадавших.
- Губернатор Курской области заявил, будто 19 марта ВСУ обстреляли приграничье РФ. По его словам, всего было десять прилетов.
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