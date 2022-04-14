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РФ обвинила Украину в обстреле пограничной Брянской области

14 апреля, 2022 четверг
15:42
война с Россией

Россия заявила, что украинские военные якобы обстреляли Климовский район Брянской области, в результате якобы пострадали семь человек

Об этом сообщают пропагандистские кремлевские СМИ со ссылкой на ФСБ.

Утром 14 апреля они сообщали, что ВСУ якобы обстреляли пограничный пункт пропуска. Пострадавших не было. Уже к обеду они сменили показания – обстреляны "два жилых дома" и пострадали уже семь человек.

Из-за этих "обстрелов" школы приграничных районов Брянской области с 15 апреля переходят на дистанционное обучение.

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