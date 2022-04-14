РФ обвинила Украину в обстреле пограничной Брянской области

Об этом сообщают пропагандистские кремлевские СМИ со ссылкой на ФСБ.

Утром 14 апреля они сообщали, что ВСУ якобы обстреляли пограничный пункт пропуска. Пострадавших не было. Уже к обеду они сменили показания – обстреляны "два жилых дома" и пострадали уже семь человек.

Из-за этих "обстрелов" школы приграничных районов Брянской области с 15 апреля переходят на дистанционное обучение.

Отметим, министр обороны РФ Сергей Шойгу пережил инфаркт, вероятно не по естественным причинам, еще 20 российских штабных генералов арестованы

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