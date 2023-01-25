Об этом в телеграмме сообщил губернатор области Роман Старовойт.

Он отметил, что пострадавших в результате "обстрела" Отруба нет. В результате повреждения линий электропередачи без света остались населенный пункт Теткино и село Попово-Лежачи, часть повреждений уже устранена.

В оккупированном Крыму, а также Краснодарской и Белгородской областях РФ неизвестные взломали ряд российских каналов и пустили в эфир обращение Зеленского.

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