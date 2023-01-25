РФ обвинила Украину в обстреле Курской области, несколько населенных пунктов без света
В среду, 25 января, Россия обвинила ВСУ в "обстреле" хутора Отруба в Курской области были повреждены линии электропередач
Об этом в телеграмме сообщил губернатор области Роман Старовойт.
Он отметил, что пострадавших в результате "обстрела" Отруба нет. В результате повреждения линий электропередачи без света остались населенный пункт Теткино и село Попово-Лежачи, часть повреждений уже устранена.
- В оккупированном Крыму, а также Краснодарской и Белгородской областях РФ неизвестные взломали ряд российских каналов и пустили в эфир обращение Зеленского.
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