РФ обвинила Украину в обстреле Брянской области и заявила о четырех погибших

Об этом он написал в телеграме.

Он также заявил о якобы двух раненых, извлеченных из-под обломков.

Ночью губернатор писал о разрушении одного дома и пожаре на месте прилета. Позже он добавил, что еще несколько домов пострадали.

В настоящее время работы по разбору завалов разрушенного дома продолжаются.