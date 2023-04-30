РФ обвинила Украину в обстреле Брянской области и заявила о четырех погибших
Губернатор Брянской области РФ Александр Богомаз заявил, будто ночью, 30 апреля, ВСУ обстреляли населенный пункт Суземка, в результате чего погибли 4 человека
Об этом он написал в телеграме.
Он также заявил о якобы двух раненых, извлеченных из-под обломков.
Ночью губернатор писал о разрушении одного дома и пожаре на месте прилета. Позже он добавил, что еще несколько домов пострадали.
В настоящее время работы по разбору завалов разрушенного дома продолжаются.
- В поселке Климово российской Брянской области в ночь на 27 апреля пропал свет, власти обвинили украинские войска в обстреле.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.4
Покупка 37.4Продажа 38.03
-
EUR
Покупка 40.86Продажа 41.83
- Актуальное
- Важное